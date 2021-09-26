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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in en büyük kripto borsası hesapları kapatacak

Çin’in en büyük kripto para borsası Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) kripto para işlemlerini yasa dışı ilan etmesinin ardından alım satım platformları eyleme geçti. Daha önce yeni kullanıcı kayıtlarını durduğunu açıklayan Huobi, bu kez mevcut kullanıcı hesaplarının sene sonuna kadar kapatılacağını ilan etti.


Bloomberg HT’den Sadi Kaymaz’ın haberine göre Çinli kullanıcılar Binance ve OKEx gibi popüler platformların da benzeri kararlar alacağına kesin gözüyle bakıyor.

Pekin yönetiminin 2017’de uygulamaya koyduğu yasakların ardından merkezlerini Çin dışına taşıyan Huobi ve Binance gibi platformlar, dünyanın ikinci büyük ekonomisine hizmet sağlamayı sürdürüyordu.

PBOC, cuma günü yayımladığı bildiriyle kripto para işlemleri ve spekülasyonunun yanı sıra, sınır dışındaki borsaların Çin’e hizmet sağlamasını yasa dışı olarak değerlendirmişti.

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