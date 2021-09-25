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Yaramazlara biraz batar!

Çin’in en büyük kripto borsası yeni kayıtları durdurdu

Çin Merkez Bankası’nın kripto parayla ilgili tüm işlemleri yasa dışı ilan etmesinin ardından ülkenin en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Merkez Bankası dün kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurmuştu.


Açıklamada Bitcoin dahil hiçbir kripto paranın resmi para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiğinin altı çizilmişti. Finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceği de açıklamada vurgulanan bir diğer husustu.

Dünya çapında büyük ses getiren yasak sonrası dün Bitcoin, yüzde 6 civarında değer kaybederek 42 bin doların altına inmişti.

Bitcoin bugün 15:30 itibarıyla 42 bin 300 doların biraz üzerinde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 900 dolardan işlem görüyor.

Çin’in en büyük kripto para borsası Huobi ise yasak kararı sonrası bugün Çinli kullanıcıların mobil telefon numaralarıyla borsaya üye olmasının önüne geçti.

Böylelikle Çin’den gelen yasağın etkili olduğu ilk karar alınmış oldu.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgası ile 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti. Büyük düşüşte daha önce Çin’in yerel yönetimler düzeyinde yaptığı kısıtlamalar da etkili olmuştu. BTC geride bıraktığımız ayda ise yeni bir çıkış dalgasıyla 50 bin doların üzerine kadar ulaşmayı başarmıştı.

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