Akşam Postası / 26 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a ‘veto’: İki kentin yönetimini bırakamayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yönetimini bırakamayacaklarını söyledi.

Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik programla Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasında sokma hedefine hızla ilerlediklerini söyledi.

Sistemde ‘asgari ücret’ düğümü: Aile hekimi ve hemşire istifaları artabilir

Aile hekimlerine asgari ücretten daha az zam yapılması gündemde. Bu durumsa sistemi çökme noktasına getirebilir. Zaten pandemi döneminde koruyucu ekipmanlarını kendi ceplerinden karşılayarak eksi hesaba düşen aile hekimleri, şimdi de hem personel hem de sağlık merkezi giderlerini karşılayamama riskiyle karşı karşıya.

H. Ayhan Tinin yazdı: Derin ‘Çatlak’

Mutsuz değilim, fakat incecik bir ağrı var, çatlaktan sızan…

Fikret Reyhan’ın son filmi ‘Çatlak‘ bu cümleyle yerleşti zihnime…

Şehrin dış çeperine sığınan, sonra o çeper semtlerin, kentin varsıllarının göz bebeği biçimine gelerek hızlı bir dönüşüme sahne olduğu fonda geçen film; kültür ve teknolojinin bir türlü kıramadığı kalın bir kabuğun üzerine yakılmış ağıt gibi…

Ekmekte yeni zam gündemde

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, ekmekte yeni zamların gündemde olduğunu söyledi.

Milli Eğitim bakanı: Beş yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85’e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin yeni öğrencinin eğitim almaya başladığını belirterek, “Dolayısıyla beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 78’den yüzde 85’e çıktı” dedi.

BAHADIR KAYNAK yazdı:

Bir zamanlar Türkiye’nin en çok satan neşriyatlarından birisi Tan gazetesiydi (Türk siyasi tarihi derslerinden bildiğimiz siyasi içerikli olanı değil, 80’lerin magazin gazetesi) ve yayın stratejisini okuyucu kitlesinin tamamen şuursuz olduğu varsayımına dayandırıyordu. En çok akılda kalan başlıklarından birisi, Alman turist Helga’nın Türk erkeklerine bayıldığına dair sözde ifşaatlarıydı. Belirli bir kesim bu tür asparagas haberlerle heyecanlanıyor olmalı ki, neredeyse yeni bin yıla kadar yayın hayatını sürdürdü. Bir zamanların espri konusu yayın çizgisinin günün birinde ülkenin yönetim biçimine dönüşeceğini o zaman tahmin edemezdik elbette.

Okuyan, Erbaş’ın mesajını paylaştı: ‘Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz’

Eski bakan Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” dediğini söyledi.

Grevdeki işçilerden köprüde eylem

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’nde grevdeki işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne pankart asınca gözaltına alındı.

Apartheid rejimine karşı mücadele eden Nobel ödüllü Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav 5 Haziran’da

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022’de düzenleneceğini açıkladı.