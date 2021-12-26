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Yaramazlara biraz batar!

Apartheid rejimine karşı mücadele eden Nobel ödüllü Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı mücadele eden Nobel Barış Ödüllü başpiskopos Desmond Tutu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Reuters

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Tutu’nun ölümüyle ülkenin önemli ve özel bir kuşağının temsilcisine veda edildiğinin, din adamının ‘özgürleştirilmiş bir Güney Afrika’ inşa edilmesine katkı sunduğunun altını çizdi.


Ramaphosa, “Tutu, eşsiz bir vatanseverdi. Ruhunun huzur içinde yatması için dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mandela ile.

Ülkesinde ve dünyada tanınmış bir isim olan Tutu’ya, 1948-1991 arasında hüküm süren apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle 1984’te Nobel Barış Ödülü verilmişti.

Tutu, 1994’te Güney Afrika’nın ilk siyah cumhurbaşkanı seçilen Nelson Mandela tarafından apartheid döneminde hem beyazlar hem de siyahlar tarafından işlenen suçları araştırmak üzere kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’na atamıştı.

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