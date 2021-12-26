Kılıçdaroğlu: Altı ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasını istedi.

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Twitter’dan paylaşım yapan CHP lideri, günlerdir ev kadınlarıyla buluştuğunu, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korktuklarını dile getirdi.

Asgari ücretlinin işini güvence altına almanın zamanının geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.”

Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 26, 2021

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücret, 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu tutar, çalışanın eline geçen net maaşı ifade ediyor. Bir asgari ücretlinin işveren maliyeti ise 4 bin 203 liradan 5 bin 879 liraya yükselmişti.