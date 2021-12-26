Kılıçdaroğlu: Altı ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı ay boyunca işten çıkarmanın yasaklanmasını istedi.
Twitter’dan paylaşım yapan CHP lideri, günlerdir ev kadınlarıyla buluştuğunu, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korktuklarını dile getirdi.
Asgari ücretlinin işini güvence altına almanın zamanının geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.”
Gelecek yıl uygulanacak asgari ücret, 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Bu tutar, çalışanın eline geçen net maaşı ifade ediyor. Bir asgari ücretlinin işveren maliyeti ise 4 bin 203 liradan 5 bin 879 liraya yükselmişti.