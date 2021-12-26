Okuyan, Erbaş’ın mesajını paylaştı: ‘Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz’

Eski bakan Yaşar Okuyan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” dediğini söyledi.

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Zanka TV’de yayına katılan Okuyan, bir programındaki eleştirisinin ardından Erbaş’ın kendisini aradığını, bir de mesaj gönderdiğini ifade etti.

Okuyan’ın aktardığına göre Erbaş, “Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” demediğini ifade etti.

Erbaş, kendisinin ağzından bu sözlerin yazıldığı hesabın sahte olduğunu, arkasından ‘FETÖ’nün çıkabileceğini belirterek bu sözün İslam’a aykırı olduğunu, konuyu yargının takip ettiğini kaydetti.

Diyanet İşleri başkanı, mesajında şunları yazdı: “Araba konusunu da belirteyim. Altı sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti Mehmet Görmez hoca başkanken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu, yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım.”

Erbaş, bütçenin yüzde 96,4’ünün personel maaşına gittiğini belirterek bakanlıklardan daha fazla bütçe ayrıldığı iddiasını da reddetti.

(İlk 5 dakika…)