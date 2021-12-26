Milli Eğitim bakanı: Beş yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85’e yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin yeni öğrencinin eğitim almaya başladığını belirterek, “Dolayısıyla beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 78’den yüzde 85’e çıktı” dedi.

AA muhabirine, eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için okul öncesi eğitimde yapılan çalışmaları anlatan Özer, üç yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranının 2022 sonu itibarıyla yüzde 50’ye, dört yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’lere, beş yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100’e çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Yol haritalarında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılmasıyla ilgili hedefleri kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Özer, “2022 gelmeden, gerçekten oranlarda çok ciddi bir artışı sağlamış olduk. Ben inanıyorum ki ikinci dönemin başında bu rakam çok daha yüksek bir rakama ulaşmış olacak” dedi.

Okullar arası başarı farkında en önemli etkenin, okul öncesi eğitime erişimdeki eşitsizlikler olduğunu belirten Özer, 2022 sonu itibarıyla tamamlanacak 40 bin yeni ana sınıfıyla çok önemli bir aşamayı kaydetmiş olacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu çok kıymetli, çünkü 81 ildeki tüm il yöneticilerimiz artık ‘Hangi okullarda yeni ana sınıfları açabiliriz, erişimde nasıl sıkıntılar var, nerede belli dönüşümler yapabiliriz?’, bu farkındalıkla odaklanarak sahada gerekli incelemeleri yapıyorlar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz tüm projelerin sahaya aktarılmasında tüm il ve ilçe yöneticilerimizle hareket ettiğimiz için bu en büyük kazancımız. Sahadaki tüm çalışma arkadaşlarımız, süreci, odaklanmış projeyi sahiplenerek çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde mesafe alabilme imkanına kavuştular.”