Grevdeki işçilerden köprüde eylem

İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’nde grevdeki işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne pankart asınca gözaltına alındı.
Belediye işçileri, toplu sözleşmede kendilerine önerilen zammın düşüklüğünü gerekçe göstererek başlatılan grevi 63 gündür sürdürüyor.
Belediye-İş Sendikası’na üye 10 işçi, bugün sabahın erken saatlerinde köprüye araçlarıyla giderek “Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, işçi emek düşmanı, Bakırköy’deki grevci işçiler” yazılı pankart astı.
Polis ekipleri, işçileri gözaltına alarak Çengelköy Polis Merkezi’ne götürdü.