Grevdeki işçilerden köprüde eylem

Belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunan, pornografik içeriğe özel bir platform olmasa da kaçınılmaz olarak buna dönüşen OnlyFans’in Türkiye’deki içerik üreticileri anlattı: “Yapımcıların, yönetmenlerin, pezevenklerin elinden kurtulmakla alakalı bir platform.”