Bakırköy Belediyesi işçilerinden CHP binasında eylem

Bakırköy Belediyesi’nde yaklaşık iki aydır grev yapan işçiler, görüşmelerinden sonuç alamadıkları gerekçesiyle CHP Bakırköy ilçe Başkanlığında ‘bekleme eylemi’ başlattı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması için belediye binası önünde grev başlatan, bugüne kadar da belediye yönetimiyle görüşmelerinde netice alamayan Belediye-İş Sendikası’na üye işçiler, akşam saatlerinde CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı’na gitti.

50 kişilik grupla parti binasına giden Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Bayram Özkan ve sendika şube başkanı Savaş Doğan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Celal Sevinç ve diğer yöneticilerle bir süre görüştü.

Görüşmeden olumlu bir sonuç alamayan işçiler, ilçe binasında beklemeye başladı.

Yüzde 5 ile 9 zam önerilmiş

Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, grevin 59’uncu gününde olduklarını belirterek işçi arkadaşlarının Bakırköy halkına hizmet ettiğini belirtti.

Doğan, şöyle konuştu: “Hamile kadın arkadaşlarımız var. 30 yıl Bakırköy halkına hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Sorunumuzu belediye başkanı Bülent Kerimoğlu’yla çözmek için özel çaba harcamamıza rağmen olmadı. Bülent Kerimoğlu ilk günkü sıfır zam dayatmasıyla aynı şekilde devam ediyor. Asgari ücretin konuşulduğu, yüzde 50 zam oranlarının konuşulduğu bir yerde Bakırköy Belediyesi başkanı buraya uzun yıllar hizmet etmiş çalışanına yüzde 5, 7, 9 gibi oranlarla geçmişte uygulanmamış toplu iş sözleşmemizi uygulamak için ısrarlı bir tavır sergiliyor. Biz de yerel yönetimlerin siyasetle yönetildiğini biliyoruz. Burada siyasetçilerin sorumluluk almasını bekliyoruz.”