Ana Muhalefet Partisi Başkanının ruh sağlığı

SELİM BAŞARIR

Bildiğiniz gibi, birçok kanun ve yönetmelik hekimlerin hem hastaları hakkında üçüncü kişilere bilgi vermesini (istisnai durumlar dışında) yasaklar hem de hekimlerin hiç tanışmamış olsalar bile bireyler hakkında kamuoyuna ‘o şöyle hasta olsa gerek‘ diye bir beyanda bulunmasına izin vermez.

Öte yandan halka mâl olmuş kişilerin sağlıklı ve olumlu yönlerini doğru örnek olarak göstermek hem bir halk sağlığı hem de bir insanlık görevidir.

Okuyacağınız yazı, bağımsız bir mütalaa ve kanaattir.

Sayın ana muhalefet partisi liderinin medyaya yansıyan söz ve davranışlarına baktığımızda, sağlıklı ve olgun kişilik yapısının ilk ve öncelikli belirtisi sayılan sabırlı olma ve isteklerini erteleyebilme ya da (örneğin hatadan) vazgeçme özellikleri hemen dikkat çekmektedir.

Keza, çatışmalı bir durum ya da anlaşmazlık sonrasında intikam duyguları, öfke, tehditkârlık ve bedel ödetme hevesi sergilemiyor oluşu, olgun ve sağlıklı bir kişilik yapısına ve devlet insanı özelliğine işaret eder.

Bir başka önemli kişilik özelliği, ‘yansıtmalı özdeşim‘ kullanmamasıdır. Yani sayın lider, kendi kabahati ile karşısındakini suçlayıp ve mümkünse böylece suçlu hissettirip, o kişi üstünde denetim kurmaya çalışmak gibi sağlıksız bir kişilik mekanizmasına asla baş vurmamaktadır.

Yine sayın liderin kişiliğinde ‘inkâr‘ mekanizmasına yer yoktur. Olgun bir erişkin olarak gerçekleri kabul etmektedir ve bu gerçekler hoşnut edici değilse çevresinde suçlu aramamaktadır, sorumluluktaki payını derhal üstlenmektedir.

Son olarak, sayın liderin iç dünyası bütünlüğünü korumaktadır. Bunu söyleminde, çevresini, toplumu ve dünyayı ‘siyah ya da beyaz‘ olarak, yani ikiye bölünmüş şekilde algılamıyor oluşundan anlamaktayız. Olgun ve yapıcı bir kişilik yapısının bu en önemli özelliğine, yani bütünü kavrama yetisine sahip olması, kendisinin ruhsal açıdan olgunluğuna bir başka delildir.

Dünyanın hem bir salgın hastalık krizi ve hem de ekonomi savaşları ile uğraştığı bu devirde, sayın liderin yapıcı kişiliği ile toplumun tamamına güven verme görevini üstlenmiş oluşu, olgun ve sağlıklı kişiliğinin dışarıya en önemli yansıması olarak kabul edilebilir.

Olgun ve sağlıklı bir ruh yapısının siyaset dünyalarındaki karşılığının neler olduğu, o alanlarda başka özellikler gerekip gerekmediği ise bu satırların yazarının bilgisi dışında kalan çok farklı bir husustur…