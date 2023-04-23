Akşam Postası / 23 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir dönemin eşiğinde olduklarını belirterek, “Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz” dedi.

Bursa’da belediye çalışanlarının Erdoğan’ın mitingine katılımı zorunlu tutuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Nisan’da Gemlik’te düzenleyeceği miting öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi, personeline mesaj göndererek mitinge katılımı zorunlu tuttu.

Bugün 23 Nisan… 103’üncü yıl kutlu olsun!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümü.

YSK, Avrupa’ya heyet gönderiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa’daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Binali Yıldırım kağıda bakarak okuduğu İstiklal Marşı’nda tekledi, elleri titredi

AKP’de üç dönem kuralına takılan isimlerden eski Başbakan Binali Yıldırım Meclis’teki konuşmasında İstiklal Marşı’nı kağıda bakarak yanlış okudu.

Erdoğan ‘çocuk bakan’a muhalefeti şikayet etti, çocuk şaşırdı: Nasıl yani?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde kabul ettiği depremzede çocuklardan enerji bakanı koltuğuna oturan çocuğa “Bu muhalefet, bizim dilimizden anlamıyor ya” diyerek, dert yandı.

Osman Kavala, tutukluluğunun 2000’inci gününde 14 Mayıs’ı işaret etti

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala, 2000 gündür hapiste. Kavala, tutukluluğuna ilişkin yayımladığı mesajda 14 Mayıs’taki seçimleri işaret ederek, “14 Mayıs’tan sonra yargıda hukuk ilkelerine ve insan haklarına saygı gösteren bir anlayışın hakim hale geleceğini ümit ediyorum” dedi.

Thodex vurguncusu Fatih Özer adliyeye sevk edildi

Arnavutluk tarafından Türkiye’ye iade edilen kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi.

Vedat Milor’dan ‘gurmeliğe soyunan’ Nebati’ye: Yine çok isabetli yorum

Gurme Vedat Milor, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘koyun eti’ yorumunun ardından yaptığı ‘silifke yoğurdu’ yorumunu paylaşarak, miting metinlerini kendisinin yazmadığını söyledi.