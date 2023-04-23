Kılıçdaroğlu, Vera’ya söz verdi: Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın mesajına yanıt verdi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Kahraman, cezaevine girmeden önce İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’nı yürütüyordu.

Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızı Vera’nın Kılıçdaroğlu’na mesajını iletti. Mesajda 23 Nisan’ı kutlayan Vera, “Kemal Amca’ya sevgiler. Babamı çok özledim” dedi.

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, Vera’ya şöyle seslendi: “Bir sonraki bayramı babanla kutlayacaksın Vera. Ama babana biraz benim de ihtiyacım var, sonra darılmaca yok, tamam mı 🙂 23 Nisan’ın kutlu olsun, gözlerinden öpüyorum.”