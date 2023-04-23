Vedat Milor’dan ‘gurmeliğe soyunan’ Nebati’ye: Yine çok isabetli yorum

Gurme Vedat Milor, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘koyun eti’ yorumunun ardından yaptığı ‘silifke yoğurdu’ yorumunu paylaşarak, miting metinlerini kendisinin yazmadığını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/AA

Nebati, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’deki et fiyatlarının artmasını ‘damak tadı’nın değişmesine bağlayarak “Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar” demişti.

Nebati’nin koyun eti yorumunun ardından Twitter kullanıcıları tarafından Vedat Milor ‘göreve çağrılarak’ yorumu merak edilmişti.

Nebati, lezzet yorumları yapmaya devam ediyor. Bu kez de Mersin’in Silifke ilçesinde yaptığı konuşmada silifke yoğurdunun lezzetinden bahsederek kavurmayla güzel gittiğini söyledi: “Silifke yoğurdu kavurmayla güzel olurmuş. Ben de Erdemli’den peynirli, patatesli sıkma bazlamamı yerim, beklerim Kurban Bayramı’nda etle yoğurdumu yerim.”

Milor, Twitter hesabından Nebati’nin konuşmasını alıntılayarak isabetli yorumlar da bulunduğunu belirtti:

“Evet, farkındayım. Koyun eti yorumundan sonra yine çok isabetli bir yorum. Ama hayır, söylentiler doğru değil. Bu miting metinlerini ben yazmıyorum.”