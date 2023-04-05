Gözler Vedat Milor’da: Koyun da pahalı kalırsa damağı nereye döndürmeliyiz?

Komedyen Şahan Gökbakar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Türkiye’deki et fiyatlarının artmasını ‘damak tadı’nın değişmesine bağlamasının ardından gurme Vedat Milor’a sordu.

Şahan Gökbakar – Vedat Milor – Nurettin Nebati

Nebati, dün akşam katıldığı Haber Global yayınında artan et fiyatlarını Türkiye’nin damak tadının değişmesine bağladı. Dana eti alamayanların daha ucuz olan koyun eti almasını isteyen Nebati şunları kaydetti:

“Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Halbuki biz koyun üretimine yönelik bir coğrafyada yaşıyoruz ama damağı dana etine çevirdik. Koyun etini çocuklarımız yemiyor, kokusundan rahatsız oluyorlar. Buna yönelik adımlar atılması gerekiyor.“

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nebati’nin açıklamalarını gurme Vedat Milor’a “Hocam, toplumda damak değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz bu damak değişimini neden yaşadık? Damağın koyuna doğru değişimini sağlayacak neler yapılmalı. Koyun da pahalı kalırsa damağı nereye döndürmeliyiz?” diye sordu.