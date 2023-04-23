Erdoğan ‘çocuk bakan’a muhalefeti şikayet etti, çocuk şaşırdı: Nasıl yani?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde kabul ettiği depremzede çocuklardan enerji bakanı koltuğuna oturan çocuğa “Bu muhalefet, bizim dilimizden anlamıyor ya” diyerek, dert yandı.

Fotoğraf: AA

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan programı kapsamında depremzede çocuklarla İstanbul Dolmabahçe’de bir araya geldi.

AA’nın haberine göre Erdoğan, burada enerji bakanı koltuğuna oturan çocuk vaatlerini sıralarken araya girerek, “Ama Sayın Bakanım bu muhalefet, bizim dilimizden anlamıyor ya! Ne yapacağız onları” dedi.

Erdoğan, ‘çocuk bakan’ın şaşırıp “Nasıl yani?” sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti:

“Biz gazı bulduk diyoruz onlar nerede? Karadeniz’de. Nerede? Filyos’ta. Haritada bize Filyos’u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak’ta.”