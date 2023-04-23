Kılıçdaroğlu: Ülkemize yine baharlar gelecek

CHP genel başkanı ve millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kim kendisini iktidarın uygulamalarının sonucu olarak yalnız, çaresiz ve kimsesiz hissediyorsa hak, hukuk ve adalet ilkeleri çerçevesinde yanlarında olacağız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, BirGün’e yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bu yeni gelecekte, çocuklarımız ve gençlerimiz kadar ülkemizin her bir vatandaşının da fikir, irfan ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmış olacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu, iktisadi zenginleşmesini, yaşamın her alanında adaletin tesis edilmesini, hep birlikte üretmeyi ve hakça bölüşmeyi, kardeşçe ve barış içinde yaşamasını savunanlar işbaşı yapacak; ülkemize yine baharlar gelecek.

* Bu bağlamda, “Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği” söylemi sadece çocuklarımızın tok olma halini kapsamıyor. Bu söylem, tek bir çocuğunu, tek bir vatandaşını dahi yatağa aç yatırmayacak olan bir cumhuriyet tahayyülüdür. Bu cumhuriyet tahayyülü, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün uygulamalarıyla benliğimize nakşedilmiştir. Atatürk, “Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” der. Millet İttifakı bu ideale uygun olarak kimsesizlerin yanındadır.

* Kendini erkek egemen şiddetine karşı kimsesiz hisseden kadınların yanında olacağız; kendilerine şiddet, taciz, istismar, ayrımcılık amacıyla uzanan tüm elleri kıracağız. Uyuşturucu baronlarının pençesine düşmüş çocuklarından kaynaklı kendini kimsesiz hisseden kim varsa yanında olacağız; yeraltı suç örgütlerini ortadan kaldıracağız. Özgürlükleri elinden alınan, işsizliğe mahkûm edilen ve Türkiye’de yaşama dair umutlarını kaybeden kimsesizleşmiş gençlerin yanında olacağız; yaşama sevinçlerini birlikte geri alacağız.

* İşvereni karşısında kendisini güvencesiz, kimsesiz hisseden çalışanlarımızın yanında olacağız; yaşamın her alanında örgütlülüğün önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız. Tarlalarıyla baş başa bırakılan, borçlandırılan, ürününe hak ettiği değeri verilmeyen çiftçimizin kimsesizliğini gidereceğiz; çiftçileri yeniden üretim gücümüzün öncüleri arasına sokacağız.

* Beşli çete ve bu çeteyle ilişkili güç odaklarının karşısında yalnız bırakılan sanayicimizin, iş insanlarımızın yanında olacağız; ülke sanayisini katma değeri yüksek ürün ürütme hedefiyle yeniden planlayarak ayağa kaldıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız vereceğimiz mücadeleye ek olarak tüm şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin de kimsesizliğini tamamıyla ortadan kaldıracağız.

* Özetle her kim kendisini mevcut siyasi iktidarın uygulamalarının sonucu olarak yalnız, çaresiz ve kimsesiz hissediyorsa hak, hukuk ve adalet ilkeleri çerçevesinde yanlarında olacağız.

* Ahmet Telli’nin dizelerinden esinlenerek söylüyorum ki, “Bir şeyler var değişecek; bir şeyler var değiştirmemiz gereken” ve gençlerle, kadınlarla birlikte değiştireceğiz. Yarınlarımızın gençleri çocuklarımız için, birlikte başaracağız. “Tüm acılar bitecek, sevgiler çiçek açacak” kimsenin şüphesi olmasın.