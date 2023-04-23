Binali Yıldırım kağıda bakarak okuduğu İstiklal Marşı’nda tekledi, elleri titredi

AKP’de üç dönem kuralına takılan isimlerden eski Başbakan Binali Yıldırım Meclis’teki konuşmasında İstiklal Marşı’nı kağıda bakarak yanlış okudu.
Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuştu. Yıldırım’ın veda konuşmasında kağıda bakarak seslendirdiği İstiklal Marşı’nı yanlış okuması dikkat çekti.
Yıldırım, marşın ilk kıtasındaki “O benim milletimin yıldızıdır” kısmını, “O benim milletimindir” diye okudu ve hemen ardından hatasını düzeltti.
Ayrıca Yıldırım’ın eline bayrak alması ve ellerinin titremesi dikkat çekti.