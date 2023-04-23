Erdoğan ‘Alevi’ açıklamasının zamanını beğenmedi: Niçin 74 yaşına gelince?

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosuna öfkelenen cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam’dır” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

İstanbul’da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun çok ilgi gören bu açıklamasını hedef aldı.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın ilgili konuşması şöyle:

“Bay Bay Kemal, bu milletin mayası sağlam ve 14 Mayıs’ta da sana gereken dersi, Allah’ın izniyle verecek. Bizim Sünnilik, Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim dinimizin tek adı var, o da İslam’dır, dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır. Bu zata kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Niçin yaşın 74’e geldikten sonra, birden bire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun?”