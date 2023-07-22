Akşam Postası / 22 Temmuz 2023

CHP’nin kritik toplantısı başladı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

JP Morgan’ın enflasyon tahmini Erdoğan’ın hesabından çok daha yüksek

ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 50’den yüzde 57’ye yükseltti.

‘Mavi Kart’la Almanya’ya göçte Türkiye ikinci sırada

Yükseköğrenim derecesine sahip veya geliri belli bir seviyenin üstünde olanların faydalanabildiği Mavi Kart’la Almanya’ya göçte Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

İlber Ortaylı: Bu doktor maaşıyla kimseyi ikna edemezsiniz

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, hekimlerin yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmasını, sağlıkta şiddeti ve hak ettikleri ücretlerin verilmemesini eleştirdi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 24 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Müsait, kirli, esnaf, serbest kelimelerinin cinsiyetçi anlamları kaldırıldı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu’nda yer alan bazı kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırıldığını duyurdu.

Yapay zeka süper bilgisayarı üretildi: Devasa çiplerle çalışıyor

Cerebras isimli bir start-up, yapay zeka alanında kullanılmak üzere ‘süper bilgisayar’ını tanıttı. Bilgisayarda kullanılan çipler normal çipin 56 katı büyüklüğünde.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Büyükelçi atamalarına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakan açıkladı: Togg üretiminde ‘ramp-up’ dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu an yollarda binden fazla Togg’un olduğunu açıkladı.

Twitter: Doğrudan mesajlarda spam yüzde 70 azaldı

Twitter, doğrudan mesajlardaki spam oranının yüzde 70 azaldığını duyurdu.