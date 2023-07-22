Adana’da HÜDA-PAR’a saldırı: İl başkanı yaralandı, il sekreteri öldürüldü

HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti binasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasına giden A.S. (72), mescitteki Demir ve Pişgin’e bıçaklı saldırıda bulundu.

Yaralanan Salih Demir ve Sacit Pişgin, hastaneye kaldırıldı. Pişgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Demir’in tedavisi sürüyor.

A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, il binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HÜDA-PAR, saldırının aydınlatılmasını isterken valilikten açıklama geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saldırıyı gerçekleştiren Adana doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralanan HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’e de acil şifalar diliyoruz.”