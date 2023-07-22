Kılıçdaroğlu: Bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim

ALTAN SANCAR

CHP’li belediye başkanlarının toplantısında ‘değişim’ tartışması nedeniyle gerilim yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” diye seslendiği , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim” dedi.

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Değişim tartışmalarının devam ettiği CHP’de gözler bugün düzenlenen belediye başkanları toplantısına çevrilmişti. Özellikle geçtiğimiz gün sızdırılan toplantı kaydıyla gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda ne söyleyeceği merak ediliyordu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, toplantının ardından gazetecilere, “Özeleştiriler yapıldı” demişti.

İmamoğlu: Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var

Toplantıya katılanlardan edinilen bilgilere göre İmamoğlu değişime dair fikirlerini aktardı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var” dedi. İBB başkanı bu nedenle adaylığını dahi gözden geçirebileceğini ima eden sözler de kullandı.

İmamoğlu ayrıca sızdırılan toplantıya ilişkin olarak “İsimler bana geliyor, bu konuda görüşlerimi aktarıyorum. Herkesle de görüşmüyorum. Görüştüğüm isimlere de size söylediklerim dışında bir şey söylemiyorum” dedi.

Gergin anlar

İmamoğlu’nun görüşlerini aktardığı sırada söze giren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Toparlayalım” dedi. İmamoğlu buna karşı “Konuşacağım” diye çıkışarak değişime ve son dönemdeki tartışmalara ilişkin bakışını anlattı.

Kılıçdaroğlu’ysa “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” sözüne bir başka sözle karşılık verdi ve “Değişim isteyenlerin çoğu MYK’da yer almayan isimler” dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ysa İmamoğlu’na yüklendi. Buna karşılık İmamoğlu, “Toplantı kayıtlarını talep edeceğim, hakaret davası açacağım” dedi.

Toplantı sonunda Kılıçdaroğlu “Kurultayı bu yıl yapmak zorundayız” dedi ve ekledi: “CHP’yi bilen ve bagajı olmayan birini getirin, hemen istifa ederim.”