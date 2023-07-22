CHP’nin kritik toplantısı başladı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı.

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CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının en güçlü ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li üst düzey isimlerin düzenlediği çevrimiçi toplantının bir kısmının kaydı Youtube’a sızdırılmıştı.

Değişim talebinde bulunan isimler, kurultayın yerel seçimden önce yapılması gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu, toplantıyı doğru bulmadığını söylemişti.

Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısında, genel seçim sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

AA’nın haberine göre toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, “Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye’de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi” dedi.