Hollanda Türkiye’ye silah ambargosunu kaldırdı

Hollanda’da geçici hükümet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

Hollanda, 2019’da Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Geçici hükümet, Avrupa savunma iş birliğini öngören silah ihracat kontrollerine ilişkin ‘Fransız-Alman Silah Anlaşması’na (Aachen Antlaşması) katılmak üzere söz konusu adımı attığını bildirdi.

Hükümet parlamentoya gönderdiği mektupta, AB ve BM silah ihracatı kriterlerine uyarak silah ihracatını düzenleyen anlaşmaya dahil olmak istediği için bu politikayı kaldırması gerektiğini bildirdi.

Kararın, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etmesinden kısa süre sonra alınması dikkat çekti.

Keza karar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik silah ihracatı kısıtlamaları da kaldırılıyor.