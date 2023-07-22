Müsait, kirli, esnaf, serbest kelimelerinin cinsiyetçi anlamları kaldırıldı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu’nda yer alan bazı kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırıldığını duyurdu.

Derneğin açıklamasına göre, ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ kelimelerinin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için gösterilen tepkiler ve imza kampanyası sonuç verdi.

Açıklamada şunlar dendi: “Türk Dil Kurumu’nda yer alan ‘müsait, kirli, esnaf ve serbest’ kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır mücadele ediyordu.”