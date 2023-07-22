İlber Ortaylı: Bu doktor maaşıyla kimseyi ikna edemezsiniz

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, hekimlerin yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmasını, sağlıkta şiddeti ve hak ettikleri ücretlerin verilmemesini eleştirdi.

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Ortaylı 4,6 milyon takipçisinin bulunduğu hesabında, Almanya örneğini vererek şöyle yazdı. “Sosyal medyada bugünlerde herkesin karşısına Alman devletinin verdiği ilanlar çıkıyor. ‘Almanya’ya geliniz. Almanya’da kalifiye elemanlar için çok iyi maaşlar var’. En başta hedef hekimler ve sağlık personeli. Çok yakın bir gelecekte Almanya gibi birçok ülkenin yüzlerce sağlık personeli açığı olacak. Bu açığı kapatabilecekleri ülkelerden biri Türkiye. Türkiye’de ise birinin kafası atıyor, doktora saldırıyor, yaralıyor, öldürüyor, sakat bırakıyor. Bazı insanlar 80 yaşındaki dedeleri öldüğü vakit, duasını okur gibi öldüğü hastanenin hademelerine, hemşirelerine, doktorlarına saldırmayı, kapanan kapıların camlarını kırmayı âdet hâline getirdiler”

Ortaylı’nın kız kardeşi Prof. Dr. Nuriye Ortaylı, halk sağlığı uzmanı ve emekli tıp fakültesi öğretim üyesi. Ortaylı sağlık sistemindeki sorunları iyi takip ediyor ve yazdığı gazetede de sık sık dile getiriyor.

Ortaylı sosyal medya hesabı üzerinden şu konulara dikkat çekti:

*Vatandaşın birisi çıkıyor. ‘Eskiden doktorlar bize hakaret ederdi, sıraya gir, derdi. Şimdi biz onları dövüyoruz’ diyor. Zavallının bu dövülen doktorlar dolayısıyla başına geleceklerden haberi yok. Çoluk çocuğu hangi memlekette yaşayacak, bir ağır hastalık halinde yurtdışına gitme ihtimali var mı? Hayır, olmayacak. Bazı insanların parmağı kanasa yan memlekete gidebilirler. Birtakım Arap şeyhleri memnu (yasak) olmasına rağmen İsrail’in hastanelerinde soluk alıp tedavi ediliyorlardı. Ama kitlenin büyük çoğunluğu için böyle bir şey olmayacak. Kedilere yüklenecek zamlarla kimseyi ikna edemezsiniz.

*Peki ne yapmalı? Maaşların arttırılması gibi miktarlara çocuklar güler. Kediye yüklenecek zamlarla kimseyi ikna edemezsiniz. Ama asıl önemlisi, çalışan doktorun, mühendisin, öğretmenin haysiyetinin ve onurunun korunmasıdır.

‘Türkiye tıpta Nobel düzeyinde’

*Türkiye bugün tıpta Nobel düzeyine gelmiştir. Verilen Nobel’in çok daha ötesinde ödüller alabilecek durumdadır. Böyle bir kaynağı kimse kaçırmaz. Batı ülkelerinde insanlar avlayacak kitle arıyor. Tembelleşen kitleler böyle ağır mesleklerde çalışmak istemiyorlar. Bunun bir faraziye değil, bir gerçek olduğunu pandemi faciasında gördünüz.

*Türkiye’deyse birtakım kitleler büyük başarılar göstermiş bu insanlara hâlâ şiddet uygulamakta. Gelecek nesiller buna sebep olanları adamakıllı suçlu tutacaklar. Çünkü Türkiye, bir anda çıktığı yüksek mevkiden hak etmediği yere düşen bir ülke olacak. Probleminiz varsa bu ülkeden siz gidip başka bir ülkede yaşayınız. Ama burada yaşamak isteyen insanların haklarını ve huzurunu gölge altına almayınız.”