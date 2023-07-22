Bakan açıkladı: Togg üretiminde ‘ramp-up’ dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu an yollarda binden fazla Togg’un olduğunu açıkladı.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ama teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet aracın teslim edileceği söyleniyordu. Ancak beklenen araçlar gelmemişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg’la ilgili son durumu paylaştı.

CNN Türk’e konuşan Kacır, şunları dile getirdi: “Bugün Türkiye’nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı çok hızlı yükselecek. Buna ‘ramp-up’ (artış) periyodu deniyor yani üretimde adım adım ideal kapasiteye, hedeflenen kapasiteye ulaşılmasına yönelik bir sürecin içerisindeyiz. 2023 sonuna kadar 28 bin Togg yollara çıkmış olacak. Bunun 20 bini de ön satış kapsamında kurada hak kazanan müşterilere sunulmuş olacak.”