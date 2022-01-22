Akşam Postası / 22 Ocak 2022

Gazeteci Sedef Kabaş’a tutuklama talebi

Gazeteci ve yazar Sedef Kabaş ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten soruşturmasında gözaltına alındı. Kabaş’a tutuklama talep edildi.

Anket: İki ittifak kafa kafaya; Erdoğan’ın oyu yüzde 40’ın hemen altında

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın ocak ayı araştırmasında AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoğunluğa sahip olamadığı ortaya konuldu.

65 yaş üstü aşısızlarda, Covid nedeniyle hastaneye yatış olasılığı 49 kat artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 65 yaş üstü aşısızların, üç doz aşısını yaptırmış olanlara kıyasla Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma olasılıklarının 49 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

CHP’den 10 maddelik enflasyon reçetesi

Türkiye’de iktidarın uyguladığı politikalar sonucu rekor kıran ve önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi beklenen enflasyonla ilgili CHP’den 10 maddelik bir reçete geldi.

Turist darp eden taksiciye ev hapsi: Para cezası verilip sürücü kartı iptal edildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde turist çifti alıkoyup darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan taksiciye ev hapsi çıktı.

Enerji kesintilerinin konutlara da yansıması bekleniyor

İran’ın doğalgazı kesmesinden sonra Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanmaya başladı.

Kriptolar tepetaklak, üç ayda 1,2 trilyon dolar buhar oldu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaştırmaya gideceğini duyurmasıyla dünya genelinde ‘riskli varlıklardan’ kaçış başladı. Bu kaçıştan kripto paralar da payını aldı.

Kaymakamlıktan ‘Kiramıza yardım edin’ videosuna açıklama: Ev kendilerinin

Ataşehir kaymakamlığı, İstanbul’da kar yağışı sürerken sokağa çıkarak kira yardımı isteyen çiftin daha önce dilencilik yaptığını, ayrıca maddi yardımda da bulunulduğunu bildirdi.

Esra Hankulu’nun ölümü davası: İsmi Ümitcan Uygun’un telefonundan silinmiş

Ankara’da Esra Hankulu’nun evde ölü bulunmasıyla ilgili davada sanık Ümitcan Uygun’a ait cep telefonu ile Hankulu’nun telefonunun SIM kartlarının değiştirildiği, daha sonra Uygun’un Hankulu’nun adını telefon rehberinden sildiği tespit edildi.

33 il için ‘sarı’, 16 il için ‘turuncu’ uyarı: Yoğun kar, fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji’den gelen ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarıda, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği duyuruldu.

Temassız ödemede limit yükseltildi

Temassız işlem limitinin 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 lira olarak yeniden güncellenmesine karar verildi.