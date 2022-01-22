Kılıçdaroğlu ve Akşener, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’la ilgili sessiz kaldı

İktidar tarafından şarkı sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu’yla ilgili ülke genelinde siyasetçi ve sanatçılardan destek mesajı yağarken, CHP ve İYİ Parti liderleri sessiz kaldı. Diğer yandan iki lider, dün gece gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında da henüz açıklama yapmadı.

‘Minik serçe’ lakaplı Aksu’nun 2017’de çıkardığı ‘Şahane bir şey yaşamak’ şarkısının sözleri, Aksu’nun 31 Aralık 2021’de şarkıyı sosyal medyadan yeniden paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Şarkıdaki ‘Binmişiz bir alamete / Gidiyoruz kıyamete / Selam söyIeyin o cahil / Havva ile Ademe’ sözleri nedeniyle Aksu hakkında suç duyurusunda bile bulunulmuştu.

İktidardan Aksu’ya hücum

Dün bir caminin içindeki görüntüleri ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Aksu’yla ilgili tartışmada topa girerek “Hz. Adem efendimize uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir.” dedi.

Ünlü sanatçıyı Diyanet İşleri Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Memleket Partisi milletvekilleri hedef gösterirken, Milli Beka Hareketi üyeleri evinin önünde toplanmıştı.

Sezen Aksu için RTÜK de devreye girdi. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener sessiz

Diğer yandan ülke genelinde siyasetçi, sanatçılardan ve sosyal medyadan Aksu’ya destek mesajları yağdı. Ancak ‘Millet ittifakı’nın iki partisi CHP ve İYİ Parti’nin liderlerinden henüz bir açıklama yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de cemaat yurdunda yaşamına son veren Enes Kara ile ilgili tarikatlara tepki göstermediği yönünde eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP’li yetkililerden bazı tepkiler gelse de Kılıçdaroğlu’ndan Aksu’ya dair herhangi bir açıklama şimdilik yok. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sessizliğini korudu.

Gazeteci Kabaş’la ilgili de açıklama yok

İki lider dün gece gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş’la ilgili de sessiz kaldı.

Kabaş TELE 1’de katıldığı canlı yayında, “‘Taçlanan baş akıllanır’ diye bir söz vardır ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, onu söylemeyeyim, ‘büyükbaş hayvan’ diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur” demişti.

Gözaltına alınan Kabaş’la ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ”Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.

Gül’ün ardından diğer AKP’liler de Kabaş’la ilgili olarak açıklama ‘sırasına’ girdi.

Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur.



Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 21, 2022

Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır.

Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2022

Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir.



Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz, #HaddiniBilSedefKabas — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 21, 2022

İktidarın bu açıklamalarına karşılık CHP’li yöneticilerden bazı tepkiler gelse de liderler sessiz.

CHP’li Özel: Sessiz kalacak değiliz

”Türkiye’yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3’üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz” ifadesini kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ”Sezen Aksu’yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz” dedi.

Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var.



Sezen Aksu'yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz.



Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir 3'üncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!! https://t.co/2kjnqkslOj — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 21, 2022

Tarkan, Mustafa Sandal, Sezen Aksu ve tüm sanatçılar tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Sanatçılar bağımsızdır, demokrasi düşünce özgürlüğü ile büyür. Sanatçıyı hedef gösteren ülkenin geleceğine kast eden zihniyettir. Millet konuşacak, herkes dinleyecek. — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) January 18, 2022

Buldan: Sezen Aksu dinliyorum, iyi geliyor

Covid-19’a yakalanan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sezen Aksu’yu anarak paylaşım yaptı.

Hastayım, yatıyorum ve Sezen Aksu dinliyorum. İyi geliyor. — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) January 21, 2022

HDP milletvekili Hüda Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sezen Aksu’ya destek verirken, Diyanet İşlerini şöyle eleştirdi: “Özensizliğin yozlaşmışlığın temsilcileri adaletsiz zulüm saraylarının sofralarından kalkmayanlar Allah adına en büyük aldatıcılar, Sezen Aksu’ya özen ve edep öğretmeye kalkmışlar. Zekanız da ahlakınız da vicdanınız da Sezen’i anlamaya yetmez. Dinin edebin temsilcisi değilsiniz.”

Kaldı ki Kutsal Metinlerde bile eleştirel yaklaşılan bir isimdir Adem.

Kim olursa olsun eleştirilebilir.

Akıl ve sorgulama insan olmanın gereğidir.

Aklı ve düşünceyi yasaklayan din saltanatcı zalimlerin dinidir.

Sizin dininiz sizedir.

Dayatamazsınız!#sezenaksuyalnızdeğildir — Hüda Kaya (@HudaKaya777) January 17, 2022

İYİ Partili Erdem: Aksu’ya saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Bahadır Erdem “Sezen Aksu bu toprakların sesidir. Sezen Aksu bu coğrafyanın vicdanıdır. Bu toprağın insanları Sezen’in şarkıları ile ağlar, Sezen’in şarkıları ile güler. Sezen’in kıymeti, hayatı boyunca bu ülkedeki her acıya verdiği sesten gelir. Sezen Aksu ya saldırmak Türkiye’ye saldırmaktır” dedi.

Sezen Aksu bu toprakların sesidir.

Sezen Aksu bu coğrafyanın vicdanıdır.

Bu toprağın insanları Sezen'in şarkıları ile ağlar, Sezen'in şarkıları ile güler.

Sezen'in kıymeti, hayatı boyunca bu ülkedeki her acıya verdiği sesten gelir.#SezenAksu ya saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) January 17, 2022

Babacan: Ülkeye kötülük yapıyorsunuz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sezen Aksu’ya destek veren siyasetçiler arasında yer alırken, “Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır” dedi.

Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir.



Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır.#SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez. — Ali Babacan (@alibabacan) January 17, 2022

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının her türlü gerilimden uzak tutulması gereken cami mihrabından ‘dil kopartmak’ ifadesini kullanması dini değerlere saygıyı güçlendirmez, zayıflatır” açıklamasında bulundu.