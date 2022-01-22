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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 184 can kaybı, 72 bin 856 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 417 bin 161 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bugünün Covid-19 rakamlarını paylaştı.


Bakan, paylaşımında şunları kaydetti: “Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım.”

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