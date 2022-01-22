33 il için ‘sarı’, 16 il için ‘turuncu’ uyarı: Yoğun kar, fırtına ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji’den gelen ‘turuncu’ ve ‘sarı’ kodlu uyarıda, yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiği duyuruldu.

Harita: Meteoroloji

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin dört-altı derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

33 il için ‘sarı’ 16 il için ‘turuncu’ uyarı yapıldı

Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Busa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için ‘sarı kod’, Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için ‘turuncu kod’ uyarısı yapıldı.