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Yaramazlara biraz batar!

Turist darp eden taksiciye ev hapsi: Para cezası verilip sürücü kartı iptal edildi

İstanbul’un Şişli ilçesinde turist çifti alıkoyup darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan taksiciye ev hapsi çıktı.

Taksici Mesut D., Şişli’den alıp Beyoğlu ilçesinde bıraktığı Fransız çiftle ücret konusunda tartışmıştı. Kadın turisti alıkoyan taksici, müşterisini darp edip araçtan atmış, sonra da gözaltına alınmıştı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici, savcılıktaki sorgusunda çifti suçladı. ‘İndi-bindi’ yapan çiftin 20 lira verdiğini ancak 100 lira verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini öne sürdü.

Savcılık taksiciye ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’dan tutuklama istedi. Mahkeme, ev hapsi kararı verdi.

Trafik ekipleri ise çalışma izni ruhsatının süresinin bitmesine rağmen yolcu taşıdığı için 1823 lira ceza kesti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücünün araç kullanım iznini iptal ederken, taksi trafikten 10 gün men edildi.

Beyoğlu’nda ücret konusunda turistlerle tartışan taksiciye gözaltı

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