Beyoğlu’nda ücret konusunda turistlerle tartışan taksiciye gözaltı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ücret konusunda iki turistle tartışan taksici, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Beyoğlu’nda dün akşam yabancı iki turist, bindikleri taksinin sürücüsüyle ücret konusunda tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Turistler, polis merkezine giderek taksiciden şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu taksici M.D. (32) gözaltına alındı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Taksiciyle turistler arasındaki tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.