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Yaramazlara biraz batar!

Kaymakamlıktan ‘Kiramıza yardım edin’ videosuna açıklama: Ev kendilerinin

Ataşehir kaymakamlığı, İstanbul’da kar yağışı sürerken sokağa çıkarak kira yardımı isteyen çiftin daha önce dilencilik yaptığını, ayrıca maddi yardımda da bulunulduğunu bildirdi.

Sosyal medyada dün dolaşıma giren bir videoda, yaşlı bir çiftin dondurucu soğukta çevredeki binalarda oturanlardan yardım istediği görülüyor.


Videonun basında da yansıması üzerine açıklama yayınlayan kaymakamlık, F.D. ile H.K.’nin birlikte yaşadığı evinde F.D. ayına kayıtlı olduğunu belirterek ikisinin toplamda 1.652 lira engelli aylığı aldığını belirtti.

Açıklamada, çifte yapılan maddi yardımlardan söz edilirken, daha önce dilencilik gerekçesiyle birden fazla idari işlem yapıldığı ifade edildi.

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