CHP’den 10 maddelik enflasyon reçetesi

Türkiye’de iktidarın uyguladığı politikalar sonucu rekor kıran ve önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi beklenen enflasyonla ilgili CHP’den 10 maddelik bir reçete geldi. CHP sözcüsü Öztrak, ”Adımların en güçlüsü olarak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programı’ açıklanmalı ve uygulamaya konmalı” dedi.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak basın toplantısı gerçekleştiriyor https://t.co/daAKqVCw5F — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) January 21, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı başında açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08’le son 19 yılın rekorunu kırdı. Ekonomistlere ve uluslararası kuruluşlara göre enflasyonun yüzde 50’yi aşması bekleniyor.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplamıştı.

Basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Faik Öztrak, partisinin enflasyonu düşürmek için vakit kaybetmeden uygulanması gereken 10 maddelik reçetesini açıkladı: