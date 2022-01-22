Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nebati ekonomistlerle buluştu, hedefleri anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul’da bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşme yaklaşık dört buçuk saat sürdü.


Ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcılarıyla bir araya gelen Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum yaptı.

AA’nın aktardığına göre Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli’nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Kur kaynaklı kaygıların yönetilmesine yönelik özellikle mevduat ürünlerinde ‘Kur Korumalı TL Mevduat’ gibi farklı finansal enstrümanlar geliştirdiklerine değinen bakan, Türk Lirası mevduata dönüşümün desteklenmesi amacıyla devreye alınan devlet desteklerini anlattı.

Varlıklarını Türk Lirası’na dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiğini hatırlatan Bakan Nebati, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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