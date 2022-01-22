65 yaş üstü aşısızlarda, Covid nedeniyle hastaneye yatış olasılığı 49 kat artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre 65 yaş üstü aşısızların, üç doz aşısını yaptırmış olanlara kıyasla Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma olasılıklarının 49 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

50-64 yaş aralığındaki aşısızlar içinse hastaneye yatış olasılığının aşılılara kıyasla 44 kat daha fazla olduğu görüldü.

Verilere göre 65 yaş ve üstünde, mRNA aşıları Pfizer/BioNTech veya Moderna’dan iki doz olanlarda Covid’le ilgili hastaneye yatış riski yüzde 94 azalıyor.

CDC’nin sitesinde vatandaşlara bir an önce aşı olunması çağrısı yapılarak şu sözlerle uyarıldı: “Yaşlılarda Covid-19’u çok ağır geçirmek nefes almalarına yardımcı olmak için hastaneye, yoğun bakıma veya solunum cihazına ihtiyaç olabileceği veya hatta ölebileceği anlamına gelir. 85 yaş ve üstü kişilerin çok ağır hasta olma olasılığı çok yüksek.”

Aşısızlarda 18-49 yaş aralığına bakıldığında, aşısızlara kıyasla, hastaneye yatış ihtimalinin 12 kat, 12-17 yaş aralığındaysa dokuz kat fazla olduğu görüldü.