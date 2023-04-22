Akşam Postası / 22 Nisan 2023

Kahta’da neler oldu, Kılıçdaroğlu programını neden iptal etti?
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki programını iptal etmesinin arkasında CHP’lilerin bile beklemediği bir kalabalığın toplanması ve buna karşı emniyetin yetersiz kalması etkili oldu.
CHP’li Toprak: Provokasyonu yapanlar özellikle seçilmiş
Depremlerde can kaybı 50 bin 783’e yükseldi
Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783’e yükseldi.
Kılıçdaroğlu’ndan Vietnam örnekli ‘300 milyar dolar temiz para’ açıklaması
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘300 milyar dolar temiz para’ vaadini iktidarın eleştirmesine karşılık Vietnam’ın aldığı yatırımlardan örnek verdi: “Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar.”
Kılıçdaroğlu’ndan ‘ev hanımları’na Aile Destekleri Sigortası vaadi
Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 16 gözaltı
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.