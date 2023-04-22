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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 22 Nisan 2023

Kahta’da neler oldu, Kılıçdaroğlu programını neden iptal etti?

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki programını iptal etmesinin arkasında CHP’lilerin bile beklemediği bir kalabalığın toplanması ve buna karşı emniyetin yetersiz kalması etkili oldu.

CHP’li Toprak: Provokasyonu yapanlar özellikle seçilmiş

Depremlerde can kaybı 50 bin 783’e yükseldi

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783’e yükseldi.


Kılıçdaroğlu’ndan Vietnam örnekli ‘300 milyar dolar temiz para’ açıklaması

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘300 milyar dolar temiz para’ vaadini iktidarın eleştirmesine karşılık Vietnam’ın aldığı yatırımlardan örnek verdi: “Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar.”

Kılıçdaroğlu’ndan ‘ev hanımları’na Aile Destekleri Sigortası vaadi

TİP adayı, vergi uzmanı Ozan Bingöl: Acı reçete bol göbeklilere yazılmalı

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 16 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Prof. Dr. Ercan Türeci, 17 yılda 14 ülkede, 31 misyona katıldı

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Akşam Postası / 22 Nisan 2023

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