Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosunu ‘istismar’a bağladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosunu ‘istismar siyaseti’ne bağladı: “Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.”

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Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta konteyner konaklama alanına ziyareti sonrası şunları dedi:

*Muhalefetin başındaki zat, hangi mezhepten olursa olsun. Bizi hiç düşündürmez. Saygı duyarız.

*Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz.

*Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi de bu şekilde olur.

*Birileri eski Türkiye’nin hastalıkları gibi bu konuları kaşımanın, kanatmanın peşinde. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar buna da izin vermeyeceğiz.