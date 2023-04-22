Kılıçdaroğlu’ndan ‘ev hanımları’na Aile Destekleri Sigortası vaadi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Katılım bankalarıyla anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, “Neyse biz işimize dönelim” diye yazarak Twitter’da söz konusu vaade ilişkin konuştuğu bir videoyu paylaştı.

Paylaşıma “Ev Hanımları’na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum” diye not düşen CHP lideri, şunları dedi:

‘En çok değer verdiğim projem’

*Sevgili kadınlar, sevgili ev hanımları; benim en çok değer verdiğim projem Aile Destekleri Sigortası’dır. Bu benim hayatımın en önemli projesidir. Hatta bu ülkeye miras olarak bırakmak istediğim yegâne şeydir diyebilirim. Aile Destekleri Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır.

‘Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim’

*Bu sigorta, kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Öyle zor bir şey değil bu. Dünyada pek çok ülkede bu sigorta dalı zaten uygulanıyor. Her aileye, asgari gelir güvencesi verirseniz, ailede mutluluğu, huzuru ve bereketi sağlarsınız. Ben bunu sağlayacağım. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yapacağım. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğim. Sözüm söz, Allah’ın izniyle hiçbir çocuğumuz bu topraklarda yatağa aç girmeyecek.

‘Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak’

*Benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Ayrıca biliyorum ki ev hanımlarının önemli bir kısmı da katılım bankası hassasiyeti var. Bu kaygı onlarınsa tabi ki bu kaygı aynı zamanda benim de kaygımdır. Katılım bankalarıyla anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin.