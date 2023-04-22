CHP’li Toprak: Provokasyonu yapanlar özellikle seçilmiş

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, dün Adıyaman’da Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıların ‘planlı ve profesyonel bir provokasyon’ olduğunu söyledi. Toprak, provokasyonu yapanların özellikle seçilmiş kişiler olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Diken

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın birinci gününde 6 Şubat depremlerinin yıktığı Adıyaman’a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provokasyona uğramıştı.

Son olarak gitmek istediği Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP’liler tarafından tekmelenmişti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyareti iptal edip Ankara’ya dönme kararı almıştı. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun bu kararı ‘seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın’ diye aldığını belirtmişti.

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan başdanışmanı Erdoğan Toprak, saldırıları yapanların gezi boyunca kendilerini takip ettiğini belirterek provokasyonun ‘hesaplı ve profesyonel’ olduğunu söyledi.

Toprak, saldırıyla ilgili gözlemlerini şöyle anlattı:

*Provokasyonu yapanlar iri yapılı, provokasyon yapacak ajitasyon yeteneğine sahip, güçlü ses tonu olan özellikle seçilmiş kişilerdi.

*Bu kişiler gezi boyunca Genel Başkanımızı takip etti ve ortamı germeye çalıştılar. Siyasi rant uğruna kutsal gün, kutsal mekanlar istismar edildi. Seçim yaklaştıkça belli mihraklar tarafından bu tarz provokasyon girişimleri yapılacaktır. Biz her şeyin farkındayız. Bu işleri organize ettirenlere tavsiyem böylesi alçakça yöntemlere tenezzül etmemeleridir. Seçim kampanyası süreci demokratik ahlaka uygun bir biçimde devam etmelidir. Biz bir vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelsin istemeyiz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak iktidar yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz.