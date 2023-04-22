Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Demir: Kışkırtmalara karşı dikkatli olmalıyız

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ALTAN SANCAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı ve CHP Ankara 1’inci Bölge ikinci sıra milletvekili adayı Deniz Demir, Diken’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’taki linç girişiminde yanında olan Demir, Adıyaman’da gerçekleşen provokasyon girişimini değerlendirerek “Halkımızı uyanık olmaya davet ediyorum” dedi.

Seçimlerin ilk turda kazanılacağı öngörüsünde bulunan Demir, saha çalışmalarında kendilerine iletilen en büyük sorunun ise ekonomi olduğunu söyledi. CHP’nin gençlik örgütlerinden gelen Demir, ittifak partilerinin adaylarının kendi listelerinden gösterilmesini ise “İsimler noktasında bizim yapacağımız bir itiraz diğer siyasi partilerin içişlerine karışmak olur” dedi.

Deniz Demir (En solda) Fotoğraf: Deniz Demir/Twitter

Demir’in sorularımıza yanıtları şöyle:

Ankara’da CHP’nin gençliğinden gelen bir aday olarak iddianız nedir?

Siyasete lise yıllarımda CHP Gençlik Kolları’nda başlamış biriyim. 20 yılı aşkın bir süredir siyasetin içindeyim. AKP iktidarının tamamını yaşamış biri olarak, ülkeyi getirdikleri noktayı bizzat gözlemleme fırsatım oldu. Siyasetteki en büyük iddiam, iddiamız AKP gibi olmamaktır. 3Y (Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksulluk) ile mücadele diye yola çıkanlar, yolunu kaybetti ve ülkeyi bugünkü tabloya getirdi.

Yolsuzluklar, Yasaklar ve Yoksulluk ülkenin kaderi değildir. Biz hızla bu tahribatı restore edeceğiz. Türkiye büyük bir ülke doğru yönetildiği zaman önü çok açık, biz ülkeyi doğru yöneteceğiz. Hak, hukuk ve adaleti egemen kıldığınız zaman tüm sorunlar çözülecek zaten, biz ülkeye adaleti getireceğiz, yolsuzlukları bitireceğiz, ülkeyi soyanlardan hesap soracağız. Göreceksiniz, Türkiye çok kısa bir zamanda hak ettiği noktaya hızla gelecek, milletimiz bizlere inansın ve destek versin.

Türkiye sizi özellikle Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimindeki fotoğrafınız ile tanıdı. Bugün CHP’li bir aday olarak o güne bakınca ne hissediyorsunuz? Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’daki mezarlıkta yapılanı görünce ne hissettiniz? Özellikle Çubuk’u birebir yaşamış bir insan olarak.

O gün ülkemiz tarihine kara leke olarak geçen talihsiz bir gündü. Vatandaşların arasına yerleşen provokatörlerin kışkırtmasıyla sahnelenmek istenen tehlikeli bir organizasyon Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağduyusuyla hedefine ulaşamadı. Bayramın ilk günü Adıyaman’da da bazı girişimler oldu ama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yine sağduyulu tavrıyla bu girişimlerin önüne set çekti. Bugünden o güne bakınca gördüğüm, ülkede bir gün sağduyu ve hoşgörünün yerleşeceğine olan inancımı korumamdır.

Bu inancımın kaynağı da 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’yi yönetecek olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı bileşenlerinin varlığıdır. Yüreğinde acısı olan, ciğeri yanan, üzülen herkesin tepkisi anlaşılabilir ve anlayış gösterilir. Bu acılar üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışan ve provokatif olaylar sahnelemeye çalışanlara karşı halkımızı uyanık olmaya davet ediyorum. Seçim sürecinde bu tarz kışkırtma ve tezgahlara karşı çok dikkatli olmalıyız, çok az kaldı Türkiye’yi güzel günler bekliyor.

Ankara genç nüfusu da yüksek olan bir kent, bugün vaatleriniz neler özellikle gençlere yönelik olarak?

Ankara genç nüfusu oldukça yüksek olan aynı zamanda bir üniversite kenti. 10 devlet 14 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 24 üniversiteyi bünyesinde barından bir mega kampüs. Ekonomik kriz ve günaşırı artan fiyatlar en çok üniversite öğrencisi gençlerin canını yakıyor.

En büyük sorunların başında barınma sorunu geliyor. Yurt kapasitesi oldukça yetersiz, konut kiraları ise almış başını gidiyor. Eskiden 2-3 öğrencinin bir araya gelerek ev tutabilme imkânı vardı şimdi o durum neredeyse tamamen kalkmış durumda. Bizim öncelikli hedefimiz barınma sorununu çözmek olacak. Bunun dışında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da açıkladığı bazı vaatlerimizi paylaşmak istiyorum:

Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak.

KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak.

Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

Partimizde genç sayısı daha da artacak, bunun sözünü veriyoruz. Genç adaylarla yola çıktık, daha genç bir parlamentoda gençlerin sorunlarını daha fazla ele alıp çözüme kavuşturacağız.

Bölgenizde parti olarak iddianız nedir?

Tüm adaylarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Benim bölgem Ankara 1’inci bölge. Bu bölgede açık ara birinci olmayı hedefliyoruz. Tüm Ankara’da ve Türkiye’deki hedefimiz de bu. Cumhuriyetin Başkenti Ankara’da cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışır bir sonuç hedefliyoruz.

Saha çalışmalarında karşılaştığınız en büyük sorun nedir? Seçmen sizden ne bekliyor?

Seçmenin en şikayetçi olduğu konu ekonomi. Hayat pahalılığı herkesi canından bezdirmiş durumda. Yandaş medyanın yarattığı suni ekonomi algısı, çarşıda pazarda çöküyor. Asgari ücret, emekli aylığı her geçen gün biraz daha eriyor. Bizden beklenen ekonomik tabloda bir iyileşme yaratılması ve enflasyona karşı vatandaşın korunması.

Vatandaşlar bize şunu söylüyor; ev ve araba almak artık hayal oldu, kira öder gibi ev sahibi olma vaadiyle geldiler, ev alır gibi kira ödemeye mahkûm ettiler. Bu çok doğru, gençler ekonomik tablodan dolayı yuva kuramıyor. Bugün bir ev kurmanın maliyetini hesaplayın bakalım. Beyaz eşya, yatak odası, salon vs.

Seçim günü Ankara’da ve ülkede oyları nasıl korumayı planlıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçiminde her sandıkta bir asil bir yedek görevli atamak için bir havuz oluşturduk. Bizim önceliğimiz seçim gecesi ıslak imza tutanaklarının tamamını temin etmek. Biz işimizi ne YSK’ya ne de devletin herhangi bir kurumuna bırakıyoruz. Çünkü YSK’ya güvenmiyoruz.

Bu konuda Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel koordinasyonunda parti olarak çalışmalarımız uzun bir süreden beri devam ediyor. Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin de bu noktada ortak çalışmaları var. Deprem bölgesindeki sandıklara sahip çıkmak ve sağlıklı veri almak için güçlendirme yapıldı. Teknoloji ve insan kaynağı eksiklikleri giderildi. Çeşitli güçlendirmeler yapıldı ve oradaki arkadaşlarımıza takviye kuvvetler gönderildi.

Ankara’da ittifak partilerinden isimler de yer alıyor listelerde. Seçmeniniz buna nasıl bakıyor?

Millet İttifakını oluşturan partilerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkan bir tablo bu. Oyların heba olmaması için böyle bir politika izlendi. İsimler noktasında bizim yapacağımız bir itiraz diğer siyasi partilerin içişlerine karışmak olur ki bu da içinden çıkılmaz bir tablo yaratırdı.

Onlar kendi adaylarını seçer, biz kendi adayımızı seçeriz. Seçmenimize de bunu anlatıyoruz, ittifak sürecini ve olayların gelişim mekanizmasını aktarıyoruz. Amacımız parlamentoya daha fazla milletvekili ile girmek, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ilk turda cumhurbaşkanı seçtirmek.

Kılıçdaroğlu’nun bir kurmayı olarak bir oy tahmininiz var mı ya da anket bilginiz? Hem Kemal Bey hem de CHP için…

Sahadaki gözlemim bu işin ilk turda biteceği yönünde. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı olacak. Partimizin oyları ve milletvekili sayısı da çok artacak. Ben çok farklı bir seçim olacağı kanaatindeyim. Kazanacağız…