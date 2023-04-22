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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, tarım ve hayvancılık planlarını anlattı: Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in tahtası’ adlı video serisinin yeni bölümünde tarım ve hayvancılık planlarını anlattı.

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Akşam Postası / 22 Nisan 2023

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