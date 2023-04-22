Kılıçdaroğlu, tarım ve hayvancılık planlarını anlattı: Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!

Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor! pic.twitter.com/FZ10Y8y60r