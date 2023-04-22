Kılıçdaroğlu’ndan Vietnam örnekli ‘300 milyar dolar temiz para’ açıklaması

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘300 milyar dolar temiz para’ vaadini iktidarın eleştirmesine karşılık Vietnam’ın aldığı yatırımlardan örnek verdi: “Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar.”

Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in tahtası’ adlı videoda altı maddede ‘üretim hareketi’ni açıklamıştı.



Diken, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının yeni aşamasında, yurt dışı görüşmelerinde bağladığı 300 milyar dolarlık yatırımı öne çıkaracağını haberleştirmişti.

CHP lideri, daha sonra yatırım planını 15 Nisan’da yayınladığı videoda anlatmıştı: “İlk beş yılda 123 milyar dolar, 10 yılın sonunda da 300 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımların yüzde 20’sini kamu kaynaklarıyla yapacağız. Temiz yatırım hedefleyen fonları ülkemize getireceğim.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa bu vaadi ‘inandırıcı bulmamıştı‘: “‘300 milyar dolar getireceğim’ diyor. Bu adamın hayatı yalan. Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı ya?”

‘Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz?’

Kılıçdaroğlu’ysa bugün attığı bir tweet’le Vietnam’ın beş yılda topladığı yatırımların 300 milyar dolara eşit olduğunu belirterek ‘işin o kadar zor olmadığını’ ima etti.

CHP lideri, iktidarın ekonomi yönetimine dikkat çekerek “Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

*Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati’ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?

*Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022’de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam’ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın yüzde 6,6’sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. Beş senede 300 milyar.

‘Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi’

*Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!