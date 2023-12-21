Akşam Postası / 21 Aralık 2023

Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı

Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 250 baz puan artırdı.

AYM’den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi.

İYİ Parti Ankara milletvekili istifa etti: Mansur Yavaş’ı destekleyeceğim

İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini söyleyerek partisinden istifa etti.

YSK, seçim günü uygulanacak yasakları duyurdu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, oy verme günü saat 06:00’dan saat 23:59’a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

THY, 11 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.

Deutsche Bank yetkilisi: 2024 sonunda 1 dolar 36 lira olacak

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska’ya göre 2024’ün sonunda dolar/TL’nin 36 olacak.

Hava yastığında sorun var: Toyota 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Toyota, hava yastığında tespit ettiği bir sorun nedeniyle 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı.

48 yıl suçsuz yere hapis yattı

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1974’te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, bir ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons’ın suçsuz olduğu ortaya çıktı.