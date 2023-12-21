Akşam Postası / 21 Aralık 2023

Merkez Bankası’ndan beklentilere paralel faiz artışı
Merkez Bankası (MB), beklentilere paralel olarak politika faizini 250 baz puan artırdı.
Erdoğan’ın 10 yıl önceki ‘faiz tweet’i gündem oldu
AYM’den Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi.
İYİ Parti Ankara milletvekili istifa etti: Mansur Yavaş’ı destekleyeceğim
İyi Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ı destekleyeceğini söyleyerek partisinden istifa etti.
YSK, seçim günü uygulanacak yasakları duyurdu
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, oy verme günü saat 06:00’dan saat 23:59’a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.
THY, 11 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Antalya’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.
Deutsche Bank yetkilisi: 2024 sonunda 1 dolar 36 lira olacak
Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska’ya göre 2024’ün sonunda dolar/TL’nin 36 olacak.
Hava yastığında sorun var: Toyota 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı
Toyota, hava yastığında tespit ettiği bir sorun nedeniyle 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı.
48 yıl suçsuz yere hapis yattı
ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1974’te işlenen bir cinayet nedeniyle 48 yıl, bir ay, 18 gün hapis yatan 71 yaşındaki Glynn Simmons’ın suçsuz olduğu ortaya çıktı.