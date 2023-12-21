Hava yastığında sorun var: Toyota 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Toyota, hava yastığında tespit ettiği bir sorun nedeniyle 1 milyondan fazla aracı geri çağırdı.

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Shiftdelete’ten Halis Kökverdi’nin haberine göre Toyota, son yıllarda piyasaya sürdüğü araçlarda kritik bir sorun tespit etti.

Dünyada ‘sorunsuzluğuyla’ nam salan ve ülkemizde de en çok satan araçların başında Corolla geliyor.

2020 ile 2022 arasında üretilen modellerde hava yastığı sorunu olduğunu tespit eden Japon şirket, 1 milyondan fazla aracı çözüm için geri çağırdı.

Araçların ön yolcu koltuğu hava yastığında bir sorun olabileceğini bildiren şirket, hava yastığının kaza anında açılmayabileceğini bildirdi.

Hangi modeller?

Sorunun ortaya çıkabileceği modellerse şöyle sıralandı:

Toyota Avalon (2020-2021)

Camry (2020-2021)

Corolla (2020-2021)

Highlander (2020-2021)

RAV4 (2020-2021)

Sienna Hibrit (2021)

Lexus ES250 (2021)

Lexus ES300H (2020-2022)

Lexus ES350 (2020-2021)

Lexus RX350 (2020-2021)

Lexus RX450H (2020-2021)

Araç sahipleri bilgilendirilecek

Toyota sorun tespit ettiği araç sahiplerini şubatın ortasına kadar bilgilendirecek.

Aracının geri çağırılıp çağırılmayacağını merak edenler bu bağlantıyı tıklayarak kontrol edebiliyor.