Erdoğan’ın 10 yıl önceki ‘faiz tweet’i gündem oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce attığı ve yüksek faizi eleştirdiği tweet gündem oldu.

Fotoğraf: AA

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti.

Mayıs 2023 seçimlerinden önce yüksek enflasyona rağmen faiz tek haneye indirilmiş, seçimden sonra gelen ekipse faizi artırmaya başlamıştı. Son olarak faiz 250 baz puan daha artırılarak yüzde 42,5’e yükseltildi.

Bunun üzerinde Erdoğan’ın 10,5 yıl önce attığı bir tweet gündem oldu.

İktidara geldiği dönemde faiz oranlarının yüksek olduğunu hatırlatıp bunu eleştiren Erdoğan’ın gündem olan 10,5 yıl önceki tweet’i şöyle: “Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz.”

Biz göreve geldiğimizde faiz oranı yüzde 47 idi. Nereden nereye geldiğimizi hep birlikte görüyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 30, 2013

Erdoğan’ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Bu 21 yılda çok çile çektik, kâh üzüldük, kâh ağladık ama değdi. Faizler %47’den %42,5’a düştü. Teşekkürler sayın cumhurbaşkanım 🤲🏼🤲🏼 https://t.co/2nhCnqE23m — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) December 21, 2023

Dünya güneşin etrafında 22 defa döndü ve biz de eninde sonunda yine döndük dolaştık aynı yere geldik. Nereden nereye… https://t.co/ke1Puss41p — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) December 21, 2023