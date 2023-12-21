Bakan Tunç, Can Atalay kararını ‘takip’ edecekmiş: Görüş farkı ortaya çıkmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararına ilişkin “Yargıtay’ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu yeni bir karar, süreci takip edeceğiz” dedi.

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AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı verip tahliyesine hükmetmiş ancak Yargıtay AYM’nin kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı verdi.

Adalet Bakanı Tunç, Meclis’te karara ilişkin gazetecilere konuştu. ANKA’nın haberine göre Tunç’un ilgili açıklaması şöyle:

“Kısa karar verildi. Ardından gerekçeli kararın da yayınlanması lazım. Sonraki süreçte Resmi Gazete’de yayınlanır. Yargı süreci içerisinde tüm bunlar değerlendirilecek hususlardır. Anayasa Mahkemesi’nin önceki ihlal kararına Yargıtay dairesi uymamıştı. Uymamasının gerekçelerini daha önce konuşmuştuk, Anayasamızın 83., 14. ve 148. maddesi ile Anayasamızın 148/14 fıkrasıyla. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki olay mahkemenin önüne geldiğinde o mahkemeleri değerlendiriyor. Bu maddelerin yorumlanması bakımından Yargıtay’ımızla Anayasa Mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıkmıştı. Bu görüş farkından dolayı bir kararsızlık söz konusu oldu. Bu yeni bir karar. Bu kararın değerlendirmesini yine ilgili mahkemeler yapacaktır. Süreci takip edeceğiz.”