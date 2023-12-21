Diken

Yaramazlara biraz batar!

Deutsche Bank yetkilisi: 2024 sonunda 1 dolar 36 lira olacak

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska’ya göre 2024’ün sonunda dolar/TL’nin 36 olacak.

Fotoğraf: AA

Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.


Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Yükselişini sürdüren dolar/TL şu an 29,1 seviyesinde ilerliyor.

Bloomberg HT’ye konuşan Wietoska, kurun yükselişinin 2024’te de süreceğini belirterek şunları dedi: “Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz. 2024 sonu itibarıyla Dolar/TL kuru hedefimiz 36. Nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inanıyoruz.”

Wietoska ayrıca Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dördüncü çeyreğin başında başlayacağını kaydetti.

Dolar ve avro güne nasıl başladı? – 21 Aralık 2023

SON HABERLER

Erdoğan’ın 10 yıl önceki ‘faiz tweet’i gündem oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 yıl önce attığı ve yüksek faizi eleştirdiği tweet gündem oldu. İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Mayıs 2023 seçimlerinden önce yüksek enflasyona rağmen faiz tek haneye indirilmiş, seçimden sonra gelen ekipse faizi artırmaya başlamıştı. […]