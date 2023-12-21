Deutsche Bank yetkilisi: 2024 sonunda 1 dolar 36 lira olacak

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü Christian Wietoska’ya göre 2024’ün sonunda dolar/TL’nin 36 olacak.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın (MB) arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı. Yükselişini sürdüren dolar/TL şu an 29,1 seviyesinde ilerliyor.

Bloomberg HT’ye konuşan Wietoska, kurun yükselişinin 2024’te de süreceğini belirterek şunları dedi: “Kurun özellikle seçimlere doğru reel bazda çok iyi performans göstereceğine inanıyoruz. 2024 sonu itibarıyla Dolar/TL kuru hedefimiz 36. Nominal anlamda değer kaybının çok kademeli olacağına inanıyoruz.”

Wietoska ayrıca Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine dördüncü çeyreğin başında başlayacağını kaydetti.