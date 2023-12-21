Fenerbahçe maçında Galatasaraylılar da tribünde

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2 bin 79 Galatasaraylı tribünden izleyebilecek.

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Fenerbahçe’yle Galatasaray 24 Aralık’ta Kadıköy’de karşılaşacak.

İstanbul valiliği, basın açıklamasında şunları kaydetti.

Açıklamada şunlar dendi: “İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 19:00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe–Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir.”