Prag’da silahlı saldırı: En az 10 ölü

Çekya’nın başkenti Prag’da Jan Palach meydanındaki Karl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

Görsel: X (Twitter)

Reuters haber ajansına göre polis, saldırganın ‘etkisiz hale getirildiğini’ açıkladı. Prag Acil Servis Departmanı, 10 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Saldırı bölgesindeki meydan ve etrafı geçişlere kapatıldı.

Çekya polisi X (eski adıyla Twitter) hesabından “Binanın tamamı şu an boşaltılıyor. Bölgede çok sayıda ölü ve onlarca yaralı var” bilgisini paylaştı.

Ayrıntılar gelecek…